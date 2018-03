Chuva derruba parte de teto de hospital em Fortaleza

"Setor de engenharia já trabalha para recuperar a estrutura do forro da sala de estabilização do HGF. Tudo estará pronto até o fim do dia", informou a assessoria, acrescentando que uma vistoria está sendo feita em toda a área do prédio.

Durante toda esta segunda-feira, os pacientes encaminhados para a emergência do hospital serão referidos para outras unidades da rede estadual de saúde. Ainda segundo a direção do HGF, todas as outras áreas do hospital, como o setor de cirurgias, AVC, marcação de consultas e realização de exames estão funcionando normalmente.

Choveu durante toda a madrugada desta segunda em Fortaleza. No horário das 2 às 3 horas, houve maior intensidade, com muitos trovões e relâmpagos. Foram registrados 133.8 milímetros, segundo boletim da Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme). No Estado, choveu em 174 cidades até as 8 horas da manhã. Apesar disso, o presidente da Funceme, Eduardo Sávio, mantém o prognóstico de inverno irregular.

Em vários bairros como São Gerardo, Parquelândia e Parque Araxá, a energia elétrica oscilou bastante. No trânsito, vários engarrafamentos. Na Avenida Perimetral, no bairro Mondubim, foi preciso fazer um desvio devido ao alagamento em um túnel. Carros ficaram submersos.

No Centro, equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros realizaram operação de contenção de terra devido a um deslizamento registrado próximo ao Centro de Turismo. Com a força da água uma cratera abriu num barranco e parte da Avenida Leste Oeste ficou coberta de areia. Quatro caminhões que passavam pelo trecho ficaram atolados.