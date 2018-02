Chuva deve atingir regiões Norte, Nordeste e Sul do País

De acordo com o órgão, o deslocamento de uma área de baixa pressão por volta de 5 mil metros de altitude favorecerá a ocorrência de tempestades entre o Paraguai, o centro-sul de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná, sendo que no leste dos dois Estados do Sul as pancadas de chuva deverão ocorrer no período da tarde.

Pancadas de chuva devem ocorrer também no noroeste do Estado gaúcho. Há possibilidade de pancadas de chuva no nordeste do Rio Grande do Sul, no norte de Goiás, no Distrito Federal, no sul do Tocantins, no centro-oeste de Mato Grosso e no norte de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas do País, a previsão é de sol entre poucas nuvens e predomínio de dia ensolarado no extremo sul do Estado gaúcho.