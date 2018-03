Chuva diminui e SP sai do estado de atenção A chuva perdeu força na tarde de hoje e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) retirou do estado de atenção as zonas sul e leste de São Paulo e as regiões sudeste e da Marginal do Rio Pinheiros. Segundo o CGE, neste fim de tarde chovia levemente somente na zona norte, mas ainda existe a possibilidade de novas pancadas de chuva atingirem a capital paulista. Até o momento, não foram registrados pontos de alagamento nas vias do município. Segundo a meteorologista Lucyara Rodrigues, do CGE, a previsão de hoje é de que a chuva se restrinja a pancadas rápidas e isoladas. Amanhã, no entanto, a chuva deve começar mais cedo e com mais intensidade. "Amanhã a chuva deve vir mais forte e generalizada", afirmou Lucyara.