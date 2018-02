Chuva eleva umidade e melhora ar na capital paulista

Esse índice dificulta a dispersão de poluentes e prejudica a vida das pessoas com problemas respiratórios. Desde o final do mês passado, a cidade chegou a entrar em estado de atenção diversas vezes por causa da baixa umidade. Pela escala da Organização Mundial da Saúde (OMS), índices de umidade relativa do ar abaixo dos 30% são considerados preocupantes.

De acordo com a medição da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), feita às 13 horas de hoje, das 18 estações que medem a qualidade do ar em diversos pontos da região metropolitana de São Paulo, 13 apontaram boas condições do ar.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, informou que por volta das 13 horas a capital registrava chuva fraca em pontos isolados. A previsão é que o tempo continue instável durante o resto do dia.