Chuva em Salvador provoca alagamentos Uma forte chuva que atingiu Salvador no início da manhã de hoje privou o baiano do seu principal lazer: a praia. Com pouco mais de uma hora de duração, a chuva ganhou contornos de temporal, devido a sua intensidade, provocando grandes alagamentos nas principais avenidas de vale, muitos transtornos por toda a cidade e deixou o céu nublado durante todo o dia. A Defesa Civil registrou 14 ocorrências em decorrência da chuva. Foram sete alagamentos, uma ameaça de desabamento, uma ameaça de deslizamento, uma árvore caída no bairro do Engenho Velho da Federação, dois desabamentos de muro e dois deslizamentos de terra, mas nenhum incidente com vítima.