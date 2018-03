Chuva em SC leva Ilhota a decretar situação de emergência Passados quase nove meses da tragédia das chuvas que matou 135 pessoas em Santa Catarina, sendo 47 vítimas do município de Ilhota, a cidade do Vale do rio Itajaí volta a conviver com o drama dos deslizamentos de terra. A prefeitura de Ilhota decretou, na manhã de hoje, situação de emergência em decorrência das fortes chuvas dos últimos dois dias. Uma das mais atingidas é a do complexo do Baú.