Chuva exige atenção nas rodovias; Dutra teve acidente O tráfego de veículos está normal no início da tarde de hoje nas principais rodovias que dão acesso à capital paulista. No Sistema Anhangüera-Bandeirantes, que liga a cidade de São Paulo ao Norte do Estado, a concessionária Autoban alerta que o motorista precisa ter atenção porque chove em grande parte da região. O Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital ao litoral, opera no esquema 5 por 5, com as pistas sul da Rodovia dos Imigrantes e da Via Anchieta liberadas para o sentido do Litoral e as pistas norte funcionando no sentido da capital. Segundo informações da concessionária Ecovias, o tempo está encoberto e a visibilidade é parcial. A concessionária NovaDutra, responsável pela administração da Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, informa que as condições do tráfego são normais nos dois sentidos. Na madrugada de hoje, porém, houve um acidente no quilômetro 59 no sentido São Paulo, envolvendo uma moto e um veículo de passeio. Duas pessoas que estavam na moto ficaram feridas e foram socorridas no Pronto-Socorro de Guaratinguetá. Na Rodovia Castelo Branco, que liga a capital ao Oeste do Estado, a concessionária Viaoeste informa que as condições do trânsito são normais, sem registro de acidentes. O tempo na região está nublado, sujeito a pancadas de chuvas.