Chuva favorece canaviais e pastagens

A semana começou com chuva na maior parte do Estado, por causa da passagem de uma frente fria sobre o Sudeste. A precipitação acumulada no período oscilou entre 15 e 73 milímetros, volumes considerados elevados para esta época do ano.

Entre quinta e sexta-feira a frente fria se afastou de São Paulo e foi substituída por uma massa de ar seco e frio. Com isso, o sol reapareceu e a temperatura noturna caiu até 13 graus em São Carlos e Sorocaba. Apenas em Ilha Solteira não houve registro de chuva. Em Itapeva e Presidente Prudente a chuva não foi suficiente para atender à demanda hídrica das culturas.

Nas demais localidades, houve bons volumes de chuva, elevando a umidade do solo. A umidade média do solo no Estado está em 80%.

Essa condição favorece os canaviais de colheita tardia que estão em fase de desenvolvimento vegetativo. Nos canaviais de ciclo precoce, que serão colhidos nas próximas semanas, entretanto, pode haver atraso no processo de maturação, com queda no rendimento industrial.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As condições também favorecem as pastagens, permitindo que os produtores retenham gado no pasto com menor custo e tenham melhores condições de negociação com os frigoríficos.

LARANJA E CAFÉ

A boa disponibilidade hídrica do solo favorece pomares cultivados com variedades precoces de laranja. O regime térmico observado desde o início do mês - sol e temperatura amena à noite - também melhora a qualidade do suco e a coloração das frutas. Os preços, porém, preocupam os produtores.

A chuva não atrapalhou os preparativos para o início da colheita do café em Franca, Garça, São José do Rio Pardo e Mococa, onde a safra deve começar em poucos dias. Além de limpar os terreiros e preparar os cafezais para a derriça dos grãos, os produtores precisam calcular os custos de produção e planejar a melhor estratégia de venda.

A colheita da soja sofreu pequenos atrasos no início da semana, mas já atingiu quase a totalidade da área plantada. O cenário é parecido nas lavouras de milho, com avanço rápido na colheita; as áreas de milho safrinha estão com boas condições para o florescimento e a formação da produção.

*Fábio Marin é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Para mais informações sobre tempo e clima, acesse www.agritempo.gov.br