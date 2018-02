Chuva faz 48 municípios solicitarem emergência no CE As fortes chuvas que atingem as regiões Norte e Nordeste do País nas últimas semanas também afetaram o Estado do Ceará. Segundo a Defesa Civil Estadual, 48 municípios já solicitaram a decretação de situação de emergência por conta das chuvas. O governo ainda analisa os pedidos e, por enquanto, não há nenhuma homologação.