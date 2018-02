Chuva faz estrada de ferro Carajás ser interditada no MA A mineradora Vale informou hoje que a Estrada de Ferro Carajás está interditada na altura do km 374, no povoado Nova Vida, a 100 km de Açailândia, no Maranhão. Parte de um aterro cedeu no local devido às fortes chuvas que atingem as regiões Norte e Nordeste do País. Segundo a empresa, o transporte de carga e passageiros ficará interrompido pelas próximas 48 horas.