Chuva faz Fortaleza decretar situação de emergência A prefeitura de Fortaleza, no Ceará, decretou hoje situação de emergência em consequência das chuvas que atingem o Estado. Segundo a prefeitura, a decisão foi tomada após reunião entre a prefeita Luizianne Lins (PT) e o secretariado municipal e busca facilitar a captação de recursos junto aos governos estadual e federal para ajuda aos atingidos no período de chuvas. De acordo com o procurador-geral do Município, Martonio Mont''Alverrne, o decreto oficial deve ser feito nos próximos dias.