Chuva faz Teresina suspender aulas na rede pública As aulas nas escolas públicas da rede estadual de ensino em Teresina, no Piauí, foram suspensas hoje devido às fortes chuvas que têm caído nas últimas horas. O objetivo, segundo o governador Wellington Dias, é preservar vidas, já que existe um grande risco de acidentes. Na capital Teresina, foram registrados 10.035 moradores atingidos pelas chuvas. Em Campo Maior, 1.047 famílias estão prejudicadas e em Barras, 6.205 sofrem com as chuvas, segundo a Defesa Civil.