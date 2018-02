Chuva fecha aeroporto de Congonhas A chuva forte que atinge a região sul da capital paulista provocou o fechamento do Aeroporto de Congonhas na manhã desta quarta-feira, de acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). O aeroporto chegou a abrir para operações de pousos e decolagens às 6 horas e devido ao mau tempo fechou por volta das 7h15, de acordo com a Infraero.