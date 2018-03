Chuva fecha Aeroporto Santos Dumont, no Rio

RIO - Devido à chuva que atinge o Rio de Janeiro desde o início da madrugada desta sexta-feira, 17, o Aeroporto Santos Dumont, no centro, está fechado para pousos e decolagens. As decolagens foram suspensas às 6h15, e os pousos, às 6h45. Até as 9h, 11 voos, a maioria da ponte aérea, haviam sido desviados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, zona norte. Já o Tom Jobim opera com auxílio de instrumentos desde as 4h30.

Em São Paulo, os aeroportos de Congonhas e Cumbica operam normalmente, apesar da neblina.