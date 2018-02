Chuva fecha o Aeroporto de Congonhas O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, fechou às 18h22 para pousos e decolagens devido à forte chuva que atingiu a região, de acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). As decolagens voltaram a ser permitidas às 18h34, mas as aterrissagens, até as 18h43, estavam suspensas.