Chuva forte atinge interior de São Paulo A Defesa Civil de São Paulo informou que áreas de instabilidade provocavam chuvas no início da tarde desta quinta-feira, 21, nas regiões de Marília e Bauru, interior do Estado. As chuvas de maior intensidade atingiam Marília, Vera Cruz, Garça, Presidente Alves e Avaí. Apesar de isoladas, estas chuvas continham pontos de forte intensidade, com raios, rajadas de vento e potencial para transtornos como alagamentos, inundações, queda de granizo, de árvores e destelhamentos. No decorrer da tarde, novas áreas de chuva devem atingir outros municípios da região.