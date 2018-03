Chuva forte atrapalha encerramento da Virada Cultural A chuva forte que caiu em São Paulo na tarde deste domingo, 18, atrapalhou as apresentações finais da Virada Cultural 2014. "Estou com raiva. Eu canto para o meu coração, não me conformo", disse Martha Reeves, ao deixar o Palco Julio Prestes, onde faria o show de encerramento. A apresentação foi cancelada pelos bombeiros por razões de segurança - a lona de proteção traseira do palco se rompeu e a água inundou o equipamento, levando a risco de choques elétricos. Martha disse que quer voltar ainda esse ano para cantar com seu grupo The Vandellas.