Chuva forte continua na Amazônia e Sudeste do País

O avanço da frente fria provocará chuva no sul do Rio, em São Paulo, norte e leste do Paraná e nordeste de Santa Catarina. O sol aparecerá entre nuvens na maior parte do Nordeste, norte do Pará e no leste do Rio Grande do Sul. Já no oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, o dia será de predomínio de sol.

Nas demais áreas do país haverá nebulosidade variável e pancada de chuva de forma mais isolada. O dia estará ventoso na faixa litorânea entre o sul do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.