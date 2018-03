Chuva forte deixa 2 regiões de SP em estado de atenção Voltou a chover forte em parte da capital paulista na manhã de hoje e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou as zonas leste e sudeste em estado de atenção por conta do risco de alagamentos. De acordo com o CGE, por volta das 14 horas, o temporal atingia principalmente os bairros de Vila Prudente, Aricanduva, Formosa, Carrão, São Mateus e Itaquera. Na Grande São Paulo, chovia em Mogi das Cruzes, Suzano e Ribeirão Pires. Até este horário, o CGE não havia registrado pontos de alagamento.