Chuva forte deixa regiões de SP em estado de atenção A chuva que atinge a capital paulista na noite de hoje levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a decretar, às 18h35, estado de atenção nas zonas sul e leste, e nas regiões sudeste e das Marginais do Tietê e do Pinheiros. Segundo o CGE, neste começo de noite, chovia mais forte nos bairros da zona sul, região sudeste e em parte da zona leste, além da região do Grande ABC. A previsão é de que a chuva se prolongue até a madrugada de amanhã. Por enquanto, não houve registro de pontos de alagamento nas vias da cidade. Em razão do mau tempo, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul, passou a funcionar com o auxílio de instrumentos para pousos e decolagens às 18h51. Até as 19 horas, dos 199 previstos, 13 partiram com atrasos superiores a uma hora (6,5% do total) e 7 foram cancelados (3,5%).