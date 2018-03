Chuva forte deixa regiões de SP em estado de atenção A forte chuva que atinge parte da capital paulista na tarde de hoje levou o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura a decretar estado de atenção para as zonas leste, norte e para a Marginal do Tietê, às 15h55, em razão do risco de alagamentos. De acordo com o CGE, uma frente fria avança sobre o Estado, provocando pancadas de chuva rápidas acompanhadas de raios, trovões e rajadas de vento na Grande São Paulo. Na Capital, por volta das 15h30, os radares meteorológicos já apontavam chuva moderada com pontos de maior intensidade entre os bairros das zonas norte, oeste, e no centro.