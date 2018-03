Chuva forte deve atingir São Paulo hoje As fortes pancadas de chuvas que atingiram São Paulo na noite de ontem devem voltar a cair a cidade nesta tarde, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), causando novos transtornos à população. Na noite de ontem, várias ocorrências foram registradas devido às chuvas, como quedas de árvores e falta de luz, além do risco de alagamentos em várias regiões da cidade, deixando vários pontos em estado de atenção por duas vezes. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar árvores caídas nos bairros do Paraíso, Bela Vista, Ibirapuera e Pacaembu. De acordo com o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), pelo menos cinco árvores caíram sobre residências e três sobre veículos, sem deixar feridos. Nesta manhã, segundo a Defesa Civil, pelo menos uma árvore, que caiu sobre uma casa, ainda aguardava a retirada, no bairro de Vila Mariana. Por causa das chuvas, um pequeno deslizamento ameaçou algumas casas localizadas na região do km 28 da rodovia Fernão Dias, em Tremembé, zona norte de São Paulo, nesta madrugada, de acordo com a Defesa Civil. Ninguém ficou ferido. Segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), três árvores permaneciam ocupando vias públicas, por volta das 8 horas de hoje. Dia mais quente A cidade de São Paulo registrou na tarde de ontem o dia mais quente do ano. A máxima chegou a 32,8º, por volta das 16 horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A máxima foi registrada no Mirante do Santana, na zona norte da capital. A mínima foi de 21,2º no Campo de Marte, na mesma região.