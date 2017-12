Chuva forte e granizo atingem o Rio Grande do Sul A defesa civil do Estado do Rio Grande do Sul foi alertada pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) quanto à possível ocorrência de chuva forte e queda de granizo. De acordo com a Sedec, áreas de instabilidade associadas à aproximação de uma nova frente fria provocam pancadas de chuva no sul e oeste gaúcho amanhã. Há risco de temporais com raios e ventos de até 60 quilômetros por hora. A possibilidade de granizo isolado não está descartada. A Sedec recomenda que a população evite áreas de alagamentos e lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Há risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. Os alertas preventivos emitidos para o Rio Grande do Sul foram baseados em informações do Centro Nacional de Previsão do tempo e Estudos Climáticos (Cptec).