Chuva forte em SP forma 8 pontos de alagamentos A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo na tarde de hoje provocava às 19h30 oito pontos de alagamentos, todos transitáveis, segundo registro do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Os pontos de alagamento estão nas avenidas Eusébio Matoso, Nove de Julho, 23 de Maio, Brigadeiro Faria Lima, Cidade Jardim, na Rua Romão Gomes e no Túnel Max Feffer. Por conta das fortes pancadas de chuva, todas as regiões da cidade e as marginais dos rios Pinheiros e Tietê estavam em estado de atenção, com riscos de alagamentos. A chuva atingia, por volta das 20 horas, a zona oeste, principalmente o bairro do Butantã.