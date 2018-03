Chuva forte faz córrego transbordar na zona norte de SP

A forte chuva que atingiu a zona norte de São Paulo na tarde desta segunda-feira, 18, provocou o transbordamento do córrego Perus e levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a colocar a região em estado de atenção novamente, devido ao risco de alagamentos. Às 18h30, o CGE havia registrado 14 pontos de alagamento em toda a cidade. Todos, no entanto, eram transitáveis. Mais cedo, durante o fim da manhã desta segunda-feira, 18, as chuvas que atingiram a cidade fizeram o CGE decretar estado de atenção nas zonas oeste e sul e na região da Marginal do Pinheiros, às 12h10, e na Região Sudeste, às 12h35. Na ocasião, a cidade apresentava dois pontos de alagamento - na Avenida Washington Luís, em ambos os sentidos, e na Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha - mas ambos eram transitáveis.