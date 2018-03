Chuva forte põe regiões de SP em estado de atenção As chuvas que atingiram São Paulo no fim da manhã de hoje fizeram o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretar estado de atenção nas zonas oeste e sul e na região da Marginal do Pinheiros, às 12h10, e na região sudeste, às 12h35. Segundo o CGE, caiu granizo no Campo Limpo, na zona sul, às 11h47. A previsão é de que a chuva atinja toda a cidade nas próximas horas. Até o começo da tarde, o único ponto de alagamento registrado pelo centro era no Viaduto Washington Luís, em Santo Amaro, mas em situação transitável. Até o início da tarde, de acordo com o CGE, não ocorreu nenhum transbordamento de córregos. Em razão do mau tempo, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul, funcionava no início da tarde com o auxílio de instrumentos para pousos e decolagens, desde as 12h27. Mas, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), as operações não foram prejudicadas. Entre zero e 13 horas, dos 113 vôos previstos, 15 partiram com atrasos superiores a uma hora, 13,3% do total, e 4 foram cancelados.