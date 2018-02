Chuva forte provoca 28 pontos de alagamento em SP

Duas árvores caíram com a chuva forte, sem deixar feridos. Na Avenida Antônio Buono, a árvore ocupa totalmente a pista sentido bairro, na região de Sapopemba. Para complicar ainda mais o trânsito, 22 semáforos estavam apagados ou embandeirados. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 7h45 a cidade registrava 45 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas mas a média ainda estava dentro dos índices registrados para o período. As zonas Sul e Leste registram as piores marcas, com 14 quilômetros de trânsito carregado cada uma.

As principais regiões atingidas por alagamentos foram as zonas Sul e Leste de São Paulo e o Grande ABC. Além do transbordamento do Rio Tamanduateí, os córregos Ribeirão dos Meninos, em São Caetano do Sul, e dos Couros, em São Bernardo do Campo, transbordaram, causando o bloqueio do tráfego no limite entre São Caetano do Sul e a capital paulista.

Previsão

Hoje, o sol aparece entre nuvens em São Paulo, mas ainda ocorrem pancadas de chuva que devem se concentrar no período da tarde. Os termômetros variam entre mínimas de 18ºC e máximas de 28ºC. Amanhã, a frente fria se afasta do litoral paulista e o sol volta a predominar, situação que favorece a elevação das temperaturas, com máximas que podem superar os 29ºC.