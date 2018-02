Chuva forte voltará a atingir maior parte do País

O CPTEC alerta para os volumes de chuva entre Goiás, interior de Minas, norte do Rio e Espírito Santo. No nordeste e cone leste de São Paulo haverá pancadas isoladas e rápidas de chuva no período da tarde. No Nordeste haverá pancadas de chuva no interior do Maranhão, do Piauí e no oeste da Bahia.

Também chove rápido no litoral entre Paraíba e Bahia.

No Rio Grande do Sul, o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis ainda causará nuvens e pancadas de chuva, principalmente no sul do Rio Grande do Sul. Mas, ainda haverá pancadas rápidas de chuva nas demais áreas deste estado e entre Santa Catarina e leste do Paraná. A temperatura máxima estará amena na área de atuação da ZCAS entre o Centro-Oeste e o Sudeste.