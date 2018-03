Chuva interdita BR-101 em Três Cachoeiras-RS A Rodovia BR-101, na região de Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul, está com os dois sentidos interditados devido a um desmoronamento de terra durante a madrugada de hoje, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A interdição aconteceu na altura do quilômetro 19 da rodovia. Ninguém ficou ferido e não há previsão para liberar o tráfego. Os veículos estão sendo desviados para a Estrada do Mar, a Rodovia RS-389, que não apresentava congestionamento no início da manhã.