Chuva interdita uma das principais rodovias do Maranhão As chuvas que caem no Maranhão deixaram uma das principais rodovias do Estado, a BR-316, interditada em dois pontos, prejudicando a ligação com os Estados do Pará e Piauí. Um dos trechos fica na altura do quilômetro 412, onde caiu no sábado a ponte sobre o Rio Tapuiu, interrompendo totalmente o tráfego entre as cidades de Peritoró e Cachucha.