Chuva pára e São Paulo fica em estado de observação Parou de chover em toda a cidade de São Paulo, que teve as regiões norte e oeste e as Marginais do Tietê e do Pinheiros em estado de atenção na tarde de hoje, quando ocorreu temporal e chuva de granizo. Segundo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, foi suspenso o estado de atenção e toda a capital paulista passou para o estado de observação. O céu da Grande São Paulo está nublado e a temperatura média é de 23º C.