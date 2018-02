Chuva persiste na maior parte do País nesta quinta A Zona de Convergência do Atlântico Sul atua entre a Amazônia e o Sudeste do Brasil nesta quinta-feira, 15, provocando pancadas de chuvas em grande parte do país, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A previsão para hoje é de muitas nuvens e pancadas de chuvas que podem ser fortes em grande parte dos Estados do Norte e Centro-Oeste, Minas, Espírito Santo, no Rio e norte e nordeste de São Paulo.