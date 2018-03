Chuva provoca bloqueio de estrada no RJ A Rodovia BR-495, que liga os municípios de Petrópolis e Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, foi novamente bloqueada em razão de estragos provocados pela chuva. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Rio, a interdição é total e acontece na altura do quilômetro 15, na divisa das duas cidades. O bloqueio foi determinado na sexta-feira pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura (DNIT). O tráfego chegou a ficar interrompido na estrada no período de carnaval, mas, depois, acabou sendo liberado apenas para veículos leves. No entanto, o asfalto não resistiu às chuvas e acabou cedendo, na altura do quilômetro 15, motivando esse novo bloqueio. As opções para os motoristas que transitam entre os dois municípios ligados pela BR-495 são a Rodovia Washington Luís e a Rodovia Rio/Teresópolis. Não há ainda previsão de quando a estrada será liberada.