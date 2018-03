Chuva provoca interdição de duas rodovias no Maranhão As rodovias BR-316 e BR-222 estão parcialmente interditadas desde a noite de ontem, no Estado do Maranhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as fortes chuvas que atingem o Estado nos últimos dias provocaram a destruição de trechos das duas estradas. Na BR-116, o transbordamento de um córrego resultou na destruição da ponte que ficava na altura do km 415 da rodovia, no município de Alto Alegre do Maranhão. A ponte foi arrastada pelas águas. No momento do desabamento, um carro passava pelo local. O motorista e seu filho conseguiram deixar o carro antes de o veículo ser arrastado, informou a PRF.