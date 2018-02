Chuva provoca soterramento de carros em Salvador Transtornos por toda a cidade, com alagamentos de ruas e residências, deslizamento de terra e árvores caídas, entre outros prejuízos, resultam da chuva ininterrupta que atinge Salvador desde ontem. No mais grave dos registros, três veículos ficaram soterrados depois que a terra de uma encosta correu, no bairro de Jardim Cajazeiras.