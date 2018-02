Chuva volta a atingir região da ferrovia da Vale no Pará

A Vale declarou na sexta-feira condição de força maior na ferrovia, o que afetou as entradas no mercado doméstico, e explicou que "caso as condições meteorológicas persistam nos próximos dias, impedindo o retorno da operação da ferrovia e a reposição dos estoques de minério de ferro no terminal portuário de Ponta da Madeira, em São Luís, a declaração de força maior será estendida aos contratos de exportação."

Uma porta-voz da Vale afirmou na segunda-feira que não há novas informações sobre a situação.

"As chuvas voltaram forte e não vemos reversão do problema (da Vale) no curto prazo", disse Celso Oliveira, meteorologista da Somar.

As operações na ferrovia foram suspensas em 4 de maio, após o Rio Vermelho ter transbordado e alagado um trecho de um quilômetro na altura do Km 765, próximo a Marabá, no Pará.

A ferrovia atende à maior mina de minério de ferro da Vale, Carajás, cuja produção de minério de alta qualidade e baixo custo atingiu o recorde de 96,5 milhões de toneladas no ano passado.

No primeiro trimestre de 2009, a produção da mina totalizou 20,3 milhões de toneladas, queda de 16 por cento em relação ao mesmo trimestre de 2008 devido à demanda menor das siderúrgicas de todo o mundo.

Carajás respondeu por 43 por cento da produção total da Vale no trimestre.

Mesmo que a chuva pare, os rios da região ainda terão que voltar ao nível normal e a Vale terá que inspecionar a ferrovia e consertar qualquer possível estrago, além de verificar a resistência do solo antes de retomar as operações, disse Oliveira.

"Amanhã (terça-feira) deve ter uma trégua até quarta, mas na quinta volta a chover, com a chegada de uma frente fria, e vai até o início da próxima semana", completou ele.

(Por Inaê Riveras)