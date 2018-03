Chuva volta a provocar transtornos em Minas Gerais

A chuva voltou a provocar transtornos em Minas Gerais. De acordo com a Defesa Civil Estadual, o temporal que caiu na quinta-feira, 7, no município de Baependi provocou o transbordamento do rio que corta a cidade, provocando a inundação de várias residências. Além da enchente, a enxurrada provocou queda de muros, deslizamento de terra e a danificação de vias pavimentadas. Não houve vítimas, somente danos materiais. O município de Baependi está localizado na região do sul de Minas, próximo às cidades de Caxambu e Pouso Alto. O município de Cabo Verde também sofreu com a chuva e inundação na noite de quarta-feira, principalmente na zona rural. Duas residências ficaram alagadas, causando danos em móveis, alimentos e documentos pessoais. Ocorreu também a destruição completa de uma tulha onde se encontravam várias ferramentas empregadas na lavoura de café. Aproximadamente 100 aves de um galinheiro foram levadas pelas águas e quatro açudes de criação de peixes ficaram cobertos por lama. As duas residências não sofreram danos na estrutura física. Apesar da inundação, não houve vítimas ou desabrigados. Conforme a Defesa Civil Estadual, a prefeitura tomou todas as providências para limpeza e auxilio as famílias afetadas. A cidade de Cabo Verde também fica na região do sul de Minas Gerais, nas proximidades dos municípios Aerado e Monte Belo. O balanço da Defesa Civil Estadual dá conta que, do dia 1º. de outubro do ano passado até agora, 10 pessoas morreram e 30 ficaram feridas em razão das chuvas em Minas Gerais. Uma pessoa está desaparecida, 1.639 ficaram desabrigadas (sem local para ficar) e 1.187 acabaram ficando desalojadas (ficaram em casas de conhecidos).