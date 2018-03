Chuvas causam transtornos em Minas Gerais As chuvas continuam provocando transtornos em Minas Gerais. De acordo com o último balanço da Defesa Civil, a área leste do Estado é a mais prejudicada. Pelo menos 11 municípios foram atingidos pelas enchentes nos cinco primeiros dias de fevereiro. Na área leste mineira, a preocupação é grande por causa do Rio Doce, que passa por mais de 200 cidades. Até agora, não houve transbordamento, mas a Defesa Civil está alerta por causa da chuva que cai na cabeceira do rio. Em Governador Valadares, o Córrego Cardosinho transbordou, atingindo aproximadamente 100 residências nos bairros de Vila União, Ipê e Atalaia. Os moradores perderam utensílios, alimentos e móveis. Até automóveis foram arrastados e ficaram debaixo d''água, conforme relato da Defesa Civil. Houve deslizamentos de encostas, mas até o momento não há informações sobre feridos. As pessoas atingidas pelas chuvas foram encaminhadas para três igrejas evangélicas da região. A Regional de Defesa Civil Estadual de Governador Valadares enviou apoio suplementar para as famílias afetadas. A prefeitura, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e outros órgãos continuam trabalhando na limpeza de ruas e residências e realizam também a contabilização de danos e prejuízos. Desde o dia 1º. de outubro do ano passado até agora, 70 municípios mineiros tiveram problemas relacionados com a chuva e 17 deles chegaram a decretar estado de emergência. No mesmo período, 10 pessoas morreram e 30 ficaram feridas. Outras 1.639 ficaram desabrigadas (sem ter lugar para ir) e 1.187 desalojadas (se acomodaram em casas de conhecidos).