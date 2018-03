Chuvas cessam e SC inicia reparos em áreas atingidas Após cessarem as fortes chuvas em Santa Catarina, as autoridades do Estado começaram o trabalho de recuperação nas cidades e rodovias atingidas por alagamentos e deslizamentos de terra. De acordo com a Defesa Civil do Estado, cerca de 7.500 pessoas tiveram de deixar suas casas devido aos estragos causados pela chuva forte que caiu sobre o litoral desde a noite de quarta-feira até a manhã de hoje. As autoridades afirmam que o número oficial de desabrigados deve aumentar com a chegada de novos relatórios. Uma pessoa continua desaparecida em Biguaçú, na Grande Florianópolis. Ao todo, 29 municípios registraram ocorrências. No momento, 21 municípios estão em situação de emergência e dois com estado de calamidade pública decretado - Navegantes, no litoral norte, e Santo Amaro da Imperatriz, na região de Florianópolis. A Rodovia BR-101 voltou a ser bloqueada na manhã de hoje em quatro trechos, devido a alagamentos e quedas de barreira. O único trecho que permanece bloqueado está em Palhoça, município próximo da capital, onde o congestionamento atingiu 40 quilômetros no sentido norte-sul. De acordo com o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, o trânsito no local deve voltar à normalidade durante a tarde caso não volte a chover forte.