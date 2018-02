Chuvas deixam 29 mil alunos sem aulas no Maranhão Apesar de 29.136 alunos da rede pública estarem sem aulas há quase dois meses por conta das chuvas, o secretário de Educação do Maranhão, César Pires, anunciou hoje que estuda medidas para que o calendário escolar seja cumprido. As enchentes inundaram 19 escolas do Estado. Outras 37 foram transformadas em abrigos. "Determinamos que seja feito um levantamento da estrutura física dessas escolas e a nossa equipe está pronta para rever o calendário, mas todas essas ações dependem da estiagem das chuvas", afirmou Pires, em nota. O Maranhão registra o maior número de cidades atingidas pelas chuvas no País: 88. O último balanço da Secretaria Nacional da Defesa Civil informou que há 63.166 pessoas desalojadas no Estados e 39.651 desabrigadas. Nove pessoas morreram em desastres decorrentes dos temporais.