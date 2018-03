Chuvas deixam 31 pontos de alagamento em SP A chuva forte que atingiu São Paulo na noite de ontem provocou transtornos para os moradores. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo (CGE) registrou um total de 31 pontos de alagamento em toda a cidade, todos eles transitáveis. No entanto, a cidade inteira ficou em estado de atenção até por volta de 22 horas, quando a chuva diminuiu. Quase todas as áreas da capital paulista foram atingidas. Na zona norte, a Praça Cícero Miranda, na Vila Galvão, ficou alagada, pois a maioria dos bueiros estava entupida. No cruzamento das avenidas Francisco Matarazzo e Pompéia, região oeste paulistana, os carros de passeio não conseguiam transpor as águas. Apenas os ônibus passavam pelo local. O Aeroporto de Congonhas precisou interromper suas atividades em razão da chuva. Na zona central de São Paulo, o túnel do Vale do Anhangabaú foi interditado por causa do temporal, deixando o trânsito ficou parado desde a Avenida Tiradentes. Oficialmente, a Defesa Civil Municipal registrou a queda de quatro árvores. Em todas as quedas, porém, não houve vítimas nem danos materiais. Em Vila Jaguara, área oeste, um muro desabou parcialmente, mas não atingiu ninguém. São Paulo também sofreu com a falta de energia elétrica. A assessoria de imprensa da Eletropaulo disse que na manhã de hoje praticamente nenhuma região da capital paulista estava sem força, existindo apenas casos pontuais. O balanço da empresa dá conta que ontem um circuito no Jabaquara, na zona sul, teve defeito e outra avaria foi registrada num circuito que atende o Butantã, região oeste. Um terceiro circuito afetado foi o da Vila Romana, também na área oeste. Foram atingidos os bairros da Lapa, Pirituba e Vila Jaguara. Conforme o CGE, um dia após o temporal que atingiu quase que todas as áreas da cidade, São Paulo poderá ter mais chuva hoje. No início da manhã, ainda chovia fraco em pontos isolados. No entanto, pode voltar chover forte como ontem a qualquer hora, tanto na capital como na Grande São Paulo, no interior do Estado e no litoral. O tempo fica nublado e abafado. A temperatura pode chegar aos 28ºC na capital.