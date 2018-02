Chuvas deixam 500 famílias desabrigadas em Salvador O final de semana foi de muita chuva e destruição em Salvador. Números da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Direitos do Cidadão (Setad) mostram que chega a 500 o número de famílias desabrigadas em consequência das precipitações. Em um único bairro, Paripe, no subúrbio ferroviário, um dos mais atingidos, 50 casas desabaram num período de 24 horas - desde as primeiras horas de ontem até a madrugada de hoje. Os imóveis, localizados na Rua de Deus, caíram em efeito dominó. Outras 50 casas estão condenadas pela Defesa Civil, no mesmo local, sob a iminência de ruir, chamando a atenção das autoridades municipais.