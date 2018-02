Chuvas deixam mais de 342 mil vítimas no país

Conforme o boletim, 44 pessoas morreram por causa dos desastres em oito estados: 15 no Ceará, nove no Maranhão, sete na Bahia, sete em Alagoas, duas na Paraíba, duas em Sergipe, uma em Pernambuco e uma em Santa Catarina.

Ainda de acordo com a Sedec, os danos causados pelo excesso de chuva atingiram 391 municípios localizados em 13 Estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Amazonas, Pará e Santa Catarina. As notificações das coordenadorias estaduais de defesa civil indicam que 1.339.113 pessoas foram afetadas pelo desastre natural nesses Estados.

A Sedec enviou às vítimas ajuda na forma de cestas de alimentos, material de limpeza e kits de abrigamento. Foram disponibilizadas 139.150 cestas de alimentos de 23 quilos cada, compostas por arroz, feijão, açúcar, óleo, leite em pó, farinha de mandioca e macarrão. Um total de 1,4 milhão de itens como colchões, cobertores, travesseiros, fronhas, lençóis, filtros, lonas e mosquiteiros foram enviados às regiões onde a chuva fez estragos.

No Nordeste, o Maranhão é o Estado que tem o maior número de municípios atingidos, com 88; seguido pelo Ceará, com 79; o Piauí, com 40; a Paraíba, com 28; o Rio Grande do Norte, com 26; o Pernambuco, com 13, a Bahia, com 11; o Sergipe, com oito e o e Alagoas, com cinco.

Na região Norte, o Amazonas tem o maior número de municípios atingidos, 46. No Pará são 35 municípios atingidos e no Acre, dois. Já em Santa Catarina, os danos causados pela chuva atingiram dez municípios.