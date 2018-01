Chuvas deixam mais dois mortos em Santa Catarina Mesmo com o tempo estável, a Defesa Civil de Santa Catarina continua nesta terça-feira, 10, o atendimento aos 33 municípios afetados pelas chuvas constantes do último final de semana. Ao todo, 16 cidades estão em situação de emergência e duas em estado de calamidade pública. De segunda-feira, 9, para terça, 10, foram contabilizadas duas mortes por causa das enchentes: um homem de 56 anos afogado em Mafra e um menino de oito anos, de Guaramirim, que foi internado depois que sua casa foi soterrada no domingo, 8.