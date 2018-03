Chuvas deixaram 90 famílias desalojadas em São Paulo

As fortes chuvas que atingiram a capital paulista na noite de quinta-feira, 21, deixaram desalojadas 90 famílias, que tiveram de ir para a casa de parentes. Veja também: Acompanhe ao vivo a situação pela Rádio Eldorado Previsão é de chuva nos próximos dias Veja como está o trânsito em São Paulo pelo iLocal Veja os cuidados necessários em caso de chuva forte A maioria delas (80) residia na Favela Santo Antônio e nas imediações da Estrada das Lágrimas, região do Ipiranga, na zona sul. A Defesa Civil não soube informar se as pessoas já teriam retornado para as suas casas na tarde desta sexta. Entre a noite de quinta e a manhã de sexta a Defesa Civil registrou um deslizamento de terra que colocou em risco residências no Jaçanã e outro sobre três barracos na Vila Prudente, o desabamento de um barraco na Vila Prudente, a queda de uma árvore na Vila Formosa e o desabamento de um muro na Capela do Socorro. Ninguém ficou ferido. A força da chuva Na capital paulista, na região do córrego Aricanduva, zona leste, o nível na quinta-feira subiu mais de três metros, espalhando lixo pelas ruas. Na Avenida Luís Ignácio de Anhaia Mello, na mesma região, além da sujeira, a lama prejudicava a passagem dos motoristas. A maioria das ocorrências era de pessoas que não conseguiam sair de casa em razão dos alagamentos. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registrou um total de 64 pontos de alagamento em toda a cidade. No entanto, todos eles eram considerados transitáveis. Várias ruas da parte baixa da região do Ipiranga, na Zona Sul, foram afetadas pelas águas, que transbordaram dos córregos Ipiranga e Moinho Velho e do Rio Tamanduateí. Moradores passaram a madrugada limpando a sujeira e a lama que apareceram assim que acabou a enchente. No baixada Nossa Senhora das Dores, que fica entre os dois rios, várias casas foram atingidas, mesmo que a chuva, segundo os moradores, não tenha sido tão forte na região.