Chuvas diminuem e SP sai do estado de atenção

A chuva diminuiu e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) retirou regiões da capital paulista do estado de atenção. O estado havia sido decretado no início da tarde de hoje nas zonas oeste, sul, sudeste e norte e nas regiões das marginais do Rio Pinheiros e do Rio Tietê. Por volta das 15 horas desta segunda-feira, 18, chovia levemente apenas em Itaquera, na zona leste. No começo de tarde, as chuvas provocaram cincos pontos de alagamento na cidade, todos em situação transitável, e o transbordamento do Córrego Pirajuçara. Segundo o CGE, não há previsão de novas pancadas de chuva para hoje.