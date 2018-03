Chuvas e ventos fortes destelham casas em Cascavel-PR Chuvas, ventos fortes e queda de granizo durante a noite e ontem e a madrugada de hoje deixaram muita destruição em pelo menos quatro bairros de Cascavel, a cerca de 500 quilômetros de Curitiba, no oeste do Paraná. Várias casas foram destelhadas e algumas tiveram partes das paredes derrubadas. Árvores caíram e acabaram arrebentando fios da rede elétrica e de telefone. Apesar disso, apenas uma mulher teve escoriações leves. Não houve necessidade de se colocar pessoas em abrigos públicos. A chuva chegou ao Paraná depois de quase um mês de tempo seco e atingiu todas as regiões do Estado. Além de Cascavel, houve queda de granizo em Santa Cruz do Monte Castelo, no noroeste paranaense, onde pelo menos 70 casas tiveram destelhamento. Durante o dia, várias equipes do Corpo de Bombeiros e da prefeitura de Cascavel percorreram os bairros para fazer o levantamento completo dos estragos e distribuir lonas plásticas para cobertura emergencial das casas. A força do vento também entortou placas de sinalização das ruas e arrancou a porta de uma igreja. Alguns imóveis públicos foram atingidos. De acordo com a Secretaria de Educação de Cascavel, houve destelhamento em três escolas e em um Centro Municipal de Educação Infantil. Funcionários trabalham na restauração das coberturas para o reinício das aulas na segunda-feira. Uma cozinha comunitária foi destelhada e o almoço gratuito não foi servido hoje. A Companhia Paranaense de Energia (Copel) informou que cerca de 10 mil unidades consumidoras deixaram de receber energia em algum momento em razão do temporal.