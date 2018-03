Chuvas elevam nível do rio Acre e preocupam Defesa Civil Por causa das chuvas dos últimos dias, o nível do rio Acre não para de subir, ameaçando várias regiões da capital do Estado do Acre, Rio Branco. A Defesa Civil do Estado já transferiu 37 famílias para locais fora da zona de risco de alagamento. Entre as chuvas que caíram na região nas últimas 24 horas, uma delas durou cerca de 8 horas.