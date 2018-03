Chuvas em SC deixaram 2,30 mil desabrigados A Defesa Civil de Santa Catarina divulgou hoje um novo balanço sobre os danos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o Estado na semana passada. Os dados do levantamento são: 11 mil desalojados e 2.295 desabrigados; mais de mil pessoas deslocadas para outras cidades; 9.203 casas danificadas e 62 totalmente destruídas, e mais de 1,2 mil prédios públicos e comerciais danificados. O corpo de uma pessoa desaparecida em Biguaçu, a 28 quilômetros de Florianópolis, foi encontrado na noite de ontem. Além desta morte, 214 pessoas sofreram ferimentos leves e 21, graves. Um total de 38 prefeituras decretou estado de emergência, válido por 90 dias, entre elas Florianópolis. O diretor da Defesa Civil do Estado, capitão Márcio Luiz Alves, ressaltou que os números são aproximados por causa "da dimensão do desastre e da dificuldade de alguns municípios". "As informações que chegam apontam que a maior parte dos desabrigados já retornou para suas residências ou foi acomodada em casas de parentes ou amigos", informou. A Secretaria Nacional da Defesa Civil doou 4 mil cestas básicas para serem repassadas aos moradores afetados.