Chuvas esparsas atingem áreas de café e cana no Sudeste, diz meteorologia As principais regiões produtoras de café e cana-de-açúcar do Sudeste do Brasil receberam chuvas esparsas no fim de semana e estas áreas, afetadas por longos períodos de seca em 2014, ainda aguardam a consolidação de um período prolongado de chuvas generalizadas, disseram institutos de meteorologia nesta segunda-feira.